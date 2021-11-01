Із Резолюції звітно-виборної конференції громадської організації “Чернівецьке обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка від 17 вересня 2021 року

Виходячи з реальних викликів і загроз, які постали перед Україною: військова агресія Московії, існування в країні й на Буковині внутрішніх антинаціональних сил, учасники конференції заявляють про готовність і надалі діяти консолідовано з просвітницькими організаціями районів області та ОТГ, а також з усіма національнопатріотичними громадськими організаціями Чернівецької області. Головними просвітницькими засадами діяльності “Просвіти” і надалі залишається реалізація національної ідеї, побудова національної держави та сильного громадянського суспільства.

Заради збереження і розвитку національної ідентичності, духовної, політичної консолідації українського народу продовжуватимемо напрацювання авторитету й центризму української мови, підтримку Православної Церкви України, суверенності культурноінформаційного простору на Буковині, україноцентричної політики влади нашого краю, європейськість розвитку та безпеки держави. Стратегічним завданням для просвітницького руху було і залишається формування національної свідомості громадянського суспільства. Маючи величезний досвід боротьби “Просвіти” за Україну, освіту, культуру, школу, церкву, українську мову, ставимо перед собою завдання обстоювати людську, національну і державну гідність – як основну складову поступу нашої країни та прогресивного розвитку українства.

Налагодити тісну співпрацю “Просвіти” із закладами освіти, в тому числі з вищими навчальними закладами Чернівеччини; закладами культури, музеями, духовними центрами храмів Православної Церкви України, іншими україноцентричними духовними центрами промисловими та сільськогосподарськими підприємствами області, активними приватними підприємцямипатріотами, новоствореними об’єднаннями територіальних громад щодо формування національної свідомості мешканців краю.

Запровадити перевірену Заставнівською “Просвітою” нову форму організації просвітницьких заходів у храмах Православної Церкви України.

Одним із головних завдань недопущення скорочення культурномистецьких установ нового складу Правління та Ради “Просвіти” вважати відновлення закритих бібліотек і бібліотечних систем як одного з головних партнерів у просвітницькій діяльності краю.

Створити при культурномистецьких установах просвітянські центри для співпраці з творчою елітою краю щодо збереження та репрезентації національної історичної пам’яті, культурних надбань, вшанування героїв Майдану, ООС, гармонійного розвитку громадянського суспільства.

Для оптимальної результативності та висвітлення просвітянської діяльності залучати засоби масової інформації, представників партнерських громадських об’єднань.

Для покращення діяльності у віддалених районах області відновити проєкт “Просвітянський десант”.

За останні роки “Просвіта” Буковини, як і України загалом, багато втрачає через “старіння” складу членів нашого товариства. Ставимо перед собою одне з головних завдань: активізувати роботу молодої “Просвіти”, долучаючи до її діяльності молодих науковців, студентів, фахівців, волонтерів, Учасників бойових дій на Сході України, учнів шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів.

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