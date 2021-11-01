У Гончарівці привітали з ювілеями Марію Шнайдер-Сенюк

Олег Олексюк,

керівник проєкту

“Гордість Херсонщини”

У рамках проєкту “Гордість Херсонщини” в Херсонській обласній книгозбірні імені Олеся Гончара відбулася творча зустріч із заслуженою художницею України, громадською діячкою Марією ШнайдерСенюк.

Народилась Марія Несторівна ШнайдерСенюк 9 червня 1936 року в селі Коблин Млинівського району Рівненської області. 1956 року закінчила Львівське училище прикладного і декоративного мистецтва (педагоги: В. Цюнь, Н. Сукачова, В. Черкасов та К. Звіринський). Використовуючи традиційні засоби виразності, художниця завжди в пошуку нових незаангажованих сюжетів килимоткацтва. Її творчість осяяна життєдайною силою природи України. Декоративна святковість, витончена легкість, поетична алегоричність вирізняють її сюжетнотематичні килими та гобелени з поміжінших майстрів Північного Причорномор’я. Її роботи “Хотіла б я піснею стати”, “Маруся Чурай”, “Григорій Сковорода”, “Неначе писанка село”, “Син землі”, “Крізь тисячоліття”, “Увійдіть до Храму” та “Сіяч” наснажують на переосмислення краянами свого буття на життєдайній землі українській.

Ще 1971 року Марію ШнайдерСенюк зарахували до лав Національної спілки художників України. Художниця працює не лише з килимами та гобеленами. Її пейзажі заслуговують на окреме дослідження. Живопис у картинах Марії ШнайдерСенюк співає кольорами, зачаровує і тримає у полоні прекрасного. Тож не дивно, що 1992 року Марія Несторівна удостоєна високого звання “Заслужений художник України”.

Вона одна з перших на Херсонщині, ще наприкінці 1980х, увійшла до лав Товариства української мови в Херсоні та Народного Руху України, а з 1992 року – в активі Херсонського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Нині ж є активною учасницею Союзу українок. Дух національної свободи відчутний у багатьох полотнах майстрині пензля.

Роботи Марії ШнайдерСенюк мають неабиякий попит серед мистецтвознавців та поціновувачів таланту художниці. Її гобелени можна зустріти у багатьох музеях України, Канади та США. У Національному музеї Тараса Шевченка в Києві експонується гобелен “Григорій Сковорода”. Чимало її робіт знайшли своє життя в Київському державному музеї Українського народнодекоративного мистецтва, Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка, літературному музеї Бориса Лавреньова та в приміщенні Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Неодноразово її картини були окрасою того чи іншого літературнохудожнього видання. Про це наголосив у своєму виступі і Почесний громадянин міста Херсона, заслужений діяч мистецтв України, відомий поет Валерій Кулик. Він згадав про свою поетичну збірку “У мареві мальв”, в основу оформлення обкладинки якої лягла репродукція картини пані Марії. Із вдячністю й шаною до майстрині Валерій Павлович зачитав свій новий сонет – присвяту ювілярці.

2021 року Марія Несторівна святкує не лише 85річчя від дня народження, а й 50річчя перебування в лавах Національної спілки художників України.

Глядачі мали змогу переглянути нові полотна, які увійшли до нової персональної виставки картин Марії ШнайдерСенюк “Запах Євшанзілля”, яка експонуватиметься в залі каталогів обласної книгозбірні імені Олеся Гончара до кінця вересня.

А нам залишається подякувати цьогорічній ювілярці, легендарній художниці Марії ШнайдерСенюк за те, що вона є у нашому житті, за те, що долучилася до проєкту “Гордість Херсонщини”. Бажаємо вельмишановній Марії Несторівні довгих літ творчого життя та дорогоцінного Божого дару здоров’я!