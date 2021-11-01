Як виграти інформаційну війну?

Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка провело онлайн-конференцію на тему: “Українсько-російська війна. Інформаційна політика і загрози національній безпеці України”. Пропонуємо найважливіше з виступів її учасників.

Павло МОВЧАН,

голова ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка:

“Тема цілковитої незалежності України не буде розв’язана, поки ми не вирішимо питання інформаційної безпеки.

Що заважає сьогодні реалізації вже існуючих законів, тих конституційних норм, які були вже давно сформовані? Ще чверть віку тому було прийнята Конституція України. Але не вирішується найважливіше питання, що стосується інформаційної сфери України. Сфери, яка сьогодні на 90 відсотків контро­люється тими, з ким сьогодні оголошена війна – олігархами. Практично всі інформаційні канали належать їм. А та невелика частка інформаційної сфери, яка належить державі, не є достатньою, аби впливати на ситуацію.

Переглядаючи наші поперед­ні конференції, я не міг не звернути увагу на тезу, яку виголосив член правління “Просвіти” Юрій Бадзьо ще у 2004 році:

“Українське питання національне має сьогодні два взаємопов’язані аспекти: становище їх і перспективи українців. Ганебний стан несвободи та дискримінації нації, напівживого існування народу і перспективу національної смерті в разі консервування такого стану або буквальної інтеграції в інші спільноти сходу чи заходу”.

Ще тоді він писав, що Росія для України – визначальне джерело загроз стратегічного масштабу, аж до фундаментального – бути чи не бути українському народові.

І те питання, яке ми сьогодні розглядаємо, є надзвичайно важливим, принциповим і визначальним. Це інформаційна сфера. Усі, хто долучився до сьогоднішньої нашої розмови, усвідомлюють, наскільки воно є стратегічним.

Ми постійно намагалися впливати на ситуацію. Ухвалювали звернення, заяви, проводили прес-конференції та ін., бо усвідомлювали загрози, які існують, які ще не зняті з порядку денного. Це загрози нашому національному буттю. Вдячний усім, хто долучився до цієї розмови. Ваші пропозиції, ваші зауваги, ваше бачення сьогоднішньої ситуації дуже важливі для нас”.

Іван ЧИЖ,

політик, колишній голова Державного комітету телебачення і радіо­мовлення України:

“Головним інструментом як творення, так і руйнування держави, є саме інформаційна політика. Так склалося, що кілька років тому я мав серйозну дискусію з науковцями з питання конституційного права на поширення інформації. Акцентував на тих моментах, які пояснюють, чому ми так далеко зайшли у здачі нашого інформаційного поля. Чому воно таке засмічене, чому засмічені душі українців на багатьох територіях? І чому нам так важко пробивати дорогу до здавалося би зрозумілих речей?

Україна вже 30 років є незалежною державою. Але в нас до цих пір немає концепції національної інформаційної політики. Хочу нагадати, що у 2003 році я доповідав у Верховній Раді України з цього питання. Пройшла процедура слухання і концепція була прийнята у першому читанні. Ми очікували на друге.

Але у той час вже почали зароджуватися олігархічні канали. Вони ще були слабкі, але вже мали лобі у Верховній Раді. І так звана індустрія за допомогою лобізму не допустила розгляду концепції національно-інформаційної політики в другому читанні. Вдруге повернулися до цієї теми у 2011 році. Але так само вона не була прийнята. За 30 років ми так і не збудували архітектурного ансамблю національно-інформаційної політики.

Від 1991 року маємо багато законів в інформаційній сфері, інші документи інформаційно-правової тематики. Але вони не тільки не внесли лад у правове поле, а навпаки, посіяли в ньому хаос.

Трохи історії. Ще 6 червня 1991 року Кабінет Міністрів розглянув питання Державної телерадіомовної компанії. Це стало відправною точкою для її створення. А в 1992 році був прийнятий закон про інформацію, який є базовим і діє й донині. Відтоді український інформаційний простір формувався достатньо осмилено. Аж доки не провалилася вже згадана концепція.

Коли окріпла так звана індустріальна олігархія, вона робила вся для того, щоб всіляко послабити цю систему, забрати шматки з інформаційного поля держави. Говорили, що інформаційний простір недолугий, що в нього треба пропускати конкурентів. Я вже тоді бачив, до чого це йде.

11 червня у газеті “Голос України” я опублікував великий матеріал. Там лише два абзаци мого авторського тексту. А все інше – лист до Віктора Ющенка, який на той час був діючим президентом України (здавалось би – найпатріотичніший з усіх наших президентів). Там йшла мова про всі ті застороги і загрози, які ми зараз переживаємо. Аж до кримських і севастопольських проблем, до того, що ми втратили інформаційний простір.

Загалом же за час, коли я очолював Державний комітет телебачення і радіомовлення України, написав 15 листів у різні державні інституції і РНБО, прем’єр-міністру та ін. Жодної реакції. Ті проблеми, які ми ставили тоді, сьогодні стали ще більш актуальними.

Думаю, що в час, коли йде гібридна війна, коли інформація йде попереду керма, держава повинна робити все, щоб дати спротив, контраргументацію. Працювати так, щоб нас чув світ, аби достукатися до сердець тих людей, які залишилися на окупованій території.

У 2009 році, коли я був керівником парламентського комітету з питань свободи слова, то запропонував до розгляду закон “Про інформаційний суверенітет України”, який також не був прийнятий. В результаті перемагає канал ХІТ – холодильник, інтернет, телевізор. Ми знаходимося у надзвичайно засміченому інформаційному просторі. А це ще більше ускладнює нашу українську перспективу.

Я мав змогу познайомитися з дуже потужним матеріалом Володимира Горбуліна, який був секретарем РНБО. Він, зокрема, сказав:

“Зовнішня агресія Московії обумовлюється внутрішньою ворожнечею цього древнього і, очевидно, невдалого розгалуження Київської Русі…” Надзвичайно вдала історична розвідка. Нам би поширити її людям, аби розвіяти міф. Тому що в нас навіть деякі історики хочуть відібрати Київську Русь і кажуть, що українці сюди звідкись зайшли і намагаються з себе вдавати державну націю. Нам потрібно усвідомлювати, що це наша земля, і нам не можна віддавати жодної її п’яді в умах наших людей і, тим більше, наших територій.

Суспільне мовлення не може існувати в такому вигляді, в якому воно є тепер. У нас зараз відбувається адміністративно-територіальна реформа. Але в громад забрали інформаційний ресурс. Ми теж розробляли концепцію роздержавлення ЗМІ, але не в тому вигляді, в якому вона існує тепер.

Зараз якийсь місцевий князьок, олігарх платить гроші і отримує доступ до інформації, а громада цього не має.

Обласні державні телерадіомовні компанії зведені до стану пересічних кореспондентських пунктів. А на Суспільне мовлення хоча й виділяються великі кошти, воно не може повноцінно конкурувати з олігархічними каналами.

Я робитиму все, аби змінити ситуацію. Всі канали, які використовують радіочастотний ресурс, що належить всьому українському народові, повинні мати статус суспільних. Хай олігархи фінансують Суспільне мовлення. Тоді у нас з’явиться конкуренція у Суспільному мовленні, зорієнтованому на українську державу.”

Леонід МУЖУК,

кінорежисер, лавреат Шевченківської премії:

“Чим більше рухаємося нібито до української держави, утвердження її незалежності, тим насправді менше її маємо. Вже восьмий рік йде війна, а в інформаційному просторі до цих пір не вживаються радикальні заходи.

Серед інформаційних повідомлень останніх днів є терористичний акт психологічного тиску з одного боку, а з іншого – це просто кримінальний випадок. Маю на увазі обстріл автомобіля, в якому був помічник президента. Слава Богу, люди залишилися живі. А трактують цю подію по-різному. Президент сказав, що це слабкий натяк на те, що нам загрожує, а буде сильна відповідь.

Чи за цим стоїть олігархічний слід, чи зовнішні обставини – важко сказати. Але це так само операція інформаційної війни у вигляді терористично-психологічної атаки. І якщо відштовхуватися саме від фрази президента, то відповідь має бути саме від держави. І держава повинна розробити програму національної безпеки як проти зовнішнього агресора, так і проти внутрішнього.

Що стосується внутрішнього можливого блокування олігархічного впливу, то, можливо, і справді треба дочекатися прийняття відповідного закону. Але щодо зовнішнього мають бути інші підходи. Ми сьогодні обговорюємо питання інформаційної війни, в якій не маємо ні оборони, ні стратегії, абсолютно усунуті від того, щоб давати адекватну відповідь російському агресору. Ми начебто намагаємося піклуватися про те, щоб наших людей не обробляли, не сіяли хаосу серед нашого народу. А ворог у цій війні займає стратегічну позицію руйнування української держави. Він абсолютно убезпечений від нашої адекватної відповіді на свідомість його населення, тобто на свідомість імперського контингенту нації, яка знаходиться в колоніальному рабстві.

Держава Україна вже 30 років приміряється до визначення поняття “ворог-друг”. А ворог організований і він на нашій території формує п’яту колону з системою законсервованих агентів. У цій війні може бути тільки один переможець. Але люди не одержують відповідної інформації. Навіть ті, хто залучений до активної військової кампанії.

В українському інформаційному просторі працює чимало московських журналістів, які приїхали сюди з різних причин. І вони в нашому національному ефірі здебільшого відпрацьовують тему дружби народів. І при цьому готують свідомість українців до можливої поразки, яку ми, на їхній погляд, ніяк не обійдемо. Розказують, як нам потім примиритися з державою, яка впровадить путінський режим, і як нам налагоджувати стосунки з Росією.

Ця концепція відпрацьовується на олігархічних каналах, нейтралізує національну ідею, як форму нашого державного існування. І на догоду такому погляду ми навіть організовуємо російською мовою канал “Дом” для територій, що були силою приєднані до Росії. Ми намагаємося повернути в українську державність жителів цих територій як безневинних людей, на яких не можна покладатися. У тому числі тоді, коли нащадки російських колонізаторів здебільшого організовують там протистояння. Вони діють там доволі ефективно завдяки допомозі російської агентури та російської армії. Вони не можуть вивчити української мови, а ми будемо ласкавим російським словом піддобрювати їх, щоб вони залишилися в Україні і примирилися. Це хибний шлях, який відволікає Україну від розуміння того, як треба діяти.

А діяти з ворогом, який застосовує силу, треба тільки силою. Якщо йдеться про усунення тієї частини людей, на яких зорієнтований канал “Дом”, то треба розуміти структуру цього контингенту – уже фактично сформованого підрозділу, який працює на нашій території за законами Російської Федерації. І витрачати силу та фінанси на те, щоб нібито обробляти російською мовою мізки цих людей, по меншій мірі нераціонально.

Хай вже краще цей “Дом” з Ганапольським і Кисельовим працює на території Росії і обробляє казанських татар, які мають задуматися, в якій державі живуть. Там є дуже багато проблем, про які Україна не говорить в силу своєї толерантності.

Україна терпеливо чекає, поки ворог виявить до нас ласку. Це, звичайно, утопічна позиція. Хоча дехто вважає, що це, можливо, найлегший шлях для того, щоб залучити електорат на свій бік. Насправді сьогодні ситуація вимагає від влади дуже активних і серйозних заходів, аби убезпечити нашу територію від можливого конфліктного протистояння, яке розробляється стратегами Росії. Якщо не будемо готуватися, то взнаємо про це прямим текстом через 2-3 роки.

Олігархічні телеканали дуже часто просто тиражують ті вимоги, ті настанови, над якими працюють у Кремлі. Хваляться, що виграли в України лише частину так званої Новоросії.

Руйнування налагодженої державної системи ніякими іншими інформаційними силами не замінити. Наш ворог озброєний неймовірним впливом на території України, в тому числі і п’ятої колони. Він має програму, яку передає через наші інформаційні канали. А наш воїн йде на цю війну з голими руками. До цих пір не створена програма для участі України у цій інформаційній війні. А щоб перемогти, треба діяти і на території ворога.

Усунення тієї проблеми, яка існує для України на Донбасі, нам пропонується у двох напрямках. Або Україна повністю відмовиться від цих територій, або терпітиме до тих пір, поки Москва не “навчить” нас, яке рішення прийняти. Насправді на цій території тепер необхідно діяти за іншою програмою з розумінням того, що так є частина людей, яких треба рятувати, з якими треба працювати. А є частина, яких треба усунути від можливості впливати на суспільну свідомість України.

Проблема інформаційної війни – це аналогія до практики збройних військових операцій, які здійснюються під час звичайної війни. Коли ворог в тебе стріляє, треба давати адекватну відповідь. Але ми не маємо з чого стріляти. Наш український інформаційний простір знекровлений. А олігархічний простір не є українським. Швидше це навіть система імітації для того, щоб усунути нас від вирішення наших проблем”.

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

голова Івано-Франківського об’єднання ВУТ “Просвіта”:

“Порушена сьогодні тема надзвичайно актуальна і важлива. Далеко не всі розуміють, що Московія-Росія є екзистенційним, історичним ворогом України. А отже, маємо зробити багато речей. По-перше – недостатньо висвітлювати історичні корені нашого буття. На мою думку, яку я висловив ще у 2014 році, слід називати Росію Московією. Принаймні дискусія з цього питання могла б бути проведена на загальноукраїнському рівні.

Хочу нагадати, що Тарас Шевченко називав Росію не інакше як Московією, а росіян – москалями. Відомий історичний факт, що до Петра І весь світ знав Росію як Московію і до 1721 року називав її так.

У світі існує така практика, коли кожен народ називає інший так, як вважає за потрібне. Ми називаємо країну Німеччина, росіяни – Германія, а самі німці – Deutschland. Те саме про Грузію, яку англійці називають Джорджією, а самі грузини – Сакартвело. Це можна говорити і про Чорногорію. Таку дискусію варто розгорнути для того, щоб потім було прийняте відповідне рішення на рівні Верховної Ради України”.

Кирило СТЕЦЕНКО,

голова Київського міського об’єднання ВУТ “Просвіта”, ­народний артист України:

“Вже говорилося про те, що телеканал “Дом” збирається воювати за Україну російською мовою. Тут дуже важливо розуміти, що українська мова і культура – це не лише інструмент, а це фактично наша стратегічна мета. Цей момент недооцінений нашими ідеологами, політиками.

А українські вороги свідомо протиставляють духовні і матеріальні аспекти, які є цілісними для нормальної держави. Як я вже неодноразово писав у соціальних мережах, нам потрібна сильна і українська Україна. Бо слабка Україна програє у протистоянні Росії, а неукраїнська Україна сама добровільно стане частиною, включиться в цю імперію. Тому не можна допускати, щоб питання української культури, мови, ідентичності перетворювалися лише на додаткові елементи.

Не можна плутати стратегічну і практичну мету. Та стратегічна мета, яка робить нас нами, це якраз і є культура та мова. А територія і економіка (можливо це комусь здатися парадоксальним) є вже засобами та ресурсами захисту своєї українськості. Тому, що ми є спільнотою і цінуємо себе як спільнота, бо вона є українською. Або в якихось історичних обставинах стає російською.

Тому питання фізичного виживання може бути в конфлікті зі збереженням своєї культурної ідентичності. Не можна тупо протиставляти одне другому, а треба вміти узгоджувати, розводити на різні поверхи важливості. Стратегічний рівень – це найвищий рівень; тактичний рівень – другий, а ресурси і засоби – це третій рівень. Ця система працює коли одночасно є і стратегічна мета, і тактична майстерність, і володіння ресурсами та засобами. Саме тоді українська Україна може мати майбутнє.

Інші варіанти – неукраїнська сильна Україна перестає бути собою. А українська Україна, яка не здатна себе захистити, якщо вона буде навіть дуже українською – просто програє у протистоянні з сильним ворогом.

Ми, як мисляча частина нації, як частина духовної еліти, безумовно повинні роз’яснювати важливість кожного з цих елементів, тому що нація – це система, а не якісь фрагменти чогось.

Тактика завжди має бути наступальною. Почитайте праці будь-якого теоретика інформаційних війн, де сказано, що сторона, яка захищається, завжди програє. І наша стратегічна помилка дотримуватися мужицької психології. Є така російська приказка: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. А ми не мужики, ми еліта. Ми нащадки Ноя. А Ной готувався до того, щоб рятувати все живе від потопу. Він мислив стратегічно. А якби думав ситуативно, то був би таким самим розгубленим, як і всі тварі, яких він посадив на човен.

Аби зробити великий човен, його потрібно будувати роками. Стратегічне мислення дозволяє ставити пріоритети, зробити ієрархічну піраміду цінностей, де є головне, чим не торгують і не розмінюються.

В інформаційній війні виграє лише той, хто є наступальним. 1991 рік – Незалежність, потім Помаранчева революція, Революція Гідності. Ці шанси не були використані. Не можна розробляти стратегічні речі тоді, коли ти маєш владу. Їх треба розробляти, коли влади немає. Цими речами можна буде скористатися потім, коли прийде історичний момент”.

Ольга КРЯЖИЧ,

голова Сєвєродонецького об’єднання ВУТ “Просвіта”,

доцент Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля:

“Ми прекрасно розуміємо, що ніяким чином не схилимо старше покоління на бік України навіть тут, на звільнених територіях. Тому акцентуємо увагу саме на роботу з молоддю і саме в інформаційному просторі. Вже третій рік створюємо бібліо­теку української книги в нашому університеті. Таку ж бібліотеку допомагаємо створити у Кременецькому ліцеї. А днями розпочали роботу по створенню бібліотеки патріотичної книги в Луганському університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

Виявляється, художньої літератури в цьому університеті взагалі немає. Це просто не передбачено бюджетом установи. Ми зі своїм колегою-просвітянином Андрієм Фоміним передали декілька пакетів книжок майбутнім поліцейським. Запитали в них, які б ще видання ті хотіли б отримати, на що вони відповіли: “Художні твори українських класиків Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Ми хочемо, щоб наша мова була грамотною. А цього можливо досягнути лише за допомогою класичного книжкового слова”.

Хочемо передплатити для молоді періодичні видання. Також прошу всіх небайдужих, у кого твори класиків стоять на книжкових поличках, – передайте їх нам, у нас дефіцит цього всього”.

Петро ЧЕРНЕГА,

доктор історичних наук, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова:

“Ми повинні пам’ятати, що нашим гаслом мають бути слова: “Вічний, споконвічний опір Москві”. Москалі ніколи не бажали Україні щастя. Ще починаючи від часів Київської Русі і, особливо, після революції 1917–1918 років. Гаслом московського комуністичного уряду було: “Нам потрібна Україна без українців”. Їм не потрібні українці, їм потрібна українська земля, її багаті ресурси. І, звісно, ті кадри, які будуть на них працювати, якщо асимілюються. Для цього їм необхідно було відновити інформаційну боротьбу з нами. А наша інформаційна боротьба має полягати в тому, щоб розкрити варварський зміст московської влади, московської ідеології.

Іван Огієнко писав: “Москва гнітить нам тіло і душу”. Давайте візьмемо ці слова за наше гасло. Вся інформаційна політика сьогодні має бути зосереджена на радіо, телебаченні, інших ЗМІ сам під таким гаслом. Під цим гаслом ми розкриваємо і етногенез москалів, якого вони походження. У нас з ними не може бути ніякої спільноти.

Маємо звернутися до всіх органів влади – президента, міністерств тощо. Нам дійсно мають повернути наші канали. На цих каналах має йти мова про нашу незалежність, наше майбутнє, про нашу мову, про стан нашої культури. Повинні там розкривати нашого ворога – його побут, його відмінність від українців.

Треба врешті заборонити канал “Наш”. Я вже не кажу про пресу. Ми маємо формувати ненависть до цього режиму – московського, царського, путінського. Так, як це роблять вони у своїх передачах, що не слово, то ненависть до України.

Також ми повинні покінчити з олігархами. Треба згадати тактику Рузвельта і Черчилля, які зібрали олігархів і сказали: “Гроші в оборону. Переможемо – повернемо!” і забрали в них мільярди доларів.

А що сьогодні робить влада? Вона боїться української єдності, усвідомлення необхідності боротьби з заклятим споконвічним ворогом і тому веде таку політику.

Про Голодомор ми чуємо лише в останні тижні листопада. А це має бути щотижнева передача. А також про ту саму війну, в якій ми стільки втратили, воюючи з гітлерівським та сталінським режимами. Народ всього цього не знає”.

Іван ВЄТРОВ,

голова Рівненського об’єднання ВУТ “Просвіта”, перший проректор Рівненського інституту післядипломної освіти:

“Треба ставити Україну вище всього. Наше просвітянське лобі повинно врешті мати місце у Верховній Раді України. Тоді з’являться постанови, якими буде регулюватися інформаційна політика.

Хотілося б поговорити про книгу. Дійсно, в останні роки суттєво покращилося книгодрукування. Але все ж відчувається брак художньої літератури. Тут говорили, що потрібна українська художня література нашим друзям на сході. Ми зробимо все, аби в них було її більше. Вона допоможе загартуватися в інформаційній війні тим, хто сьогодні надягає погони і буде захищати нашу незалежність.

Дуже важливо, щоб про такі зустрічі повідомляли завчасно. У нас є хороші доповідачі, які розкажуть про ті події, які відбувалися на Західній Україні. Зокрема, про героїзм українців. Та інформація, яка сьогодні передається на схід, переважно викривлена. Історики повинні говорити про це, посилаючись на літературні джерела, вказувати, де знаходиться ця інформація. Треба, щоб ми готували таких доповідачів”.

Людмила БОСИК,

голова Володимирецького об’єднання ВУТ “Просвіта”, журналістка газети “Володимирецький вісник”:

“З 2015 року я працюю з волонтерами. Мій чоловік конт­рактний військовий. Я дуже добре знаю цю тему. Мала цього літа нагоду проїхатися разом з волонтерами Донеччиною. Об’їхали практично всю доступну зону навколо Донецька. Відвідували військові частини, цивільних. У Покровську були у релігійному містечку, де протестанти опікуються біженцями з зони бойових дій. А також в інтернаті в Залізному, де опікуються дітьми. Мовна і демографічна ситуація просто катастрофічна.

Якщо говорити про інформаційну війну, то ми не воюємо, а програємо на всіх фронтах. У людей немає українського телебачення, радіо, української преси. Позбавлені його і військові частини. Тому що в Луганську і Донецьку стоять потужні глушники. Транслюється лише все російськомовне.

Коли розмовляю з чоловіком по телефону, то умикаю голосовий зв’язок, аби він і всі інші воїни, які знаходяться у бліндажі слухали різдвяну службу, інші важливі для нас речі. Він зізнався, що якби не телефонувала родина, то за тиждень бійці б почали слухати те, що говорить телебачення Росії і вірити йому. Наш ворог здійснює дуже потужну інформаційну агресію.

Тепер щодо бібліотек. На сьогодні у військових частинах увійшло за добре правило організовувати каплички. Є такі каплички як пересувні, так і стаціонарні. Було б дуже добре дати в них хоча б по 10-15 примірників тієї літератури, про яку ми говоримо.

Сьогодні, внаслідок децентралізації, практично ліквідована бібліотечна система, інші заклади культури по всій Україні. У нашій громаді, наприклад, прийняли рішення про ліквідацію всіх закладів культури, в тому числі і мистецької школи.

Я підняла великий резонанс, цим питанням зацікавилася прокуратура і рішення було скасовано. Але бібліотечні працівники залишилися лише в центральній громаді, інших скоротили. А в мистецькій школі фактично виставили за стіни дітей з іншої громади. Якщо раніше за навчання у цій школі батьки сплачували приблизно по 160 гривень на місяць, то тепер – 500. Наша депутати вважають так: “Якщо батьки хочуть елітних дітей, то нехай платять”. На культуру в нашій громаді на рік виділяється лише 3,5 мільйони гривень, а на апарат селищної ради – 189.

Ми говоримо не про війну, ми говоримо про агресію. На війні етику треба відсовувати, а бути жорстокими, категоричними і прямолінійними. Ми пам’ятаємо, що робили з письменниками, дисидентами. Якщо ворог переможе з нами буде те саме, нас просто знищать.

Як я вже згадувала, що нещодавно повернулася з Донеччини. У Залізному до війни було 25 тисяч населення. Зараз – приблизно 5. Всі жили за рахунок шахт. Зараз цього немає. Там суцільний алкоголізм, суцільна наркоманія. Сьогодні треба принципово ставити ці питання. Нині, коли йде сильна інформаційна агресія, потрібен адекватний опір з нашого боку.

У нас є сили, здоров’я, можливості, знання. Нам треба писати, знімати, показувати відзняте. Нам треба займати простір позитивом. Там, де буде пусте місце, його займе негатив”.

Володимир СЕМИСТЯГА,

голова Луганського об’єднання ВУТ “Просвіта”:

“Ми повинні зрозуміти, що йде не просто гаряча війна, а в першу чергу війна за серця і душі людей. Безумовно, ми хочемо перемоги в цій війні, хочемо врятувати нашу Вітчизну, наших людей.

З іншого боку – проблема контрагітації. Що ми можемо, що потрібно і як протидіяти інформаційній агресії. Написані тисячі статей, сотні монографій, захищені десятки ди­сертацій з цього питання. Лише бери і втілюй у життя проєкти, які пропонують науковці.

Але ми знаємо, хто прийшов до влади. Настільки ці люди освічені. І годі сподіватися на те, що вони задіють цей матеріал. З іншого боку ми розуміємо чиї інтереси захищає і обслуговує наша влада. Немає і ніколи не буде України в їхніх серцях.

Першою у Європі, хто застосував інформаційну і політико-психологічну війну, була Німеччина під час Першої світової війни. І хоча вона програла, але уроки не минули даремно. Їх перейняла радянська Росія. Вона втілює їх у життя і сьогодні. Нас намагаються переконати, що ми провалилися в епоху радянсько-центризму. А якщо так, то є держава, яка всіх об’єднує. Всі повинні об’єднуватися навколо Москви. Хто цього не хоче – той ворог. Таким чином Україну розглядають як ворога, якого треба знищити. Те ж саме пропонують здійснити стосовного всього іншого світу.

Я хотів би наголосити на тому, що відомий російський історик і філософ Віктор Петров чітко говорив про те, що коли наступає щось нове, то позаду нього тягнеться старе. Це ми бачимо і сьогодні.

Переконаний, що перемога буде за нами. Але якою ціною? Наведу приклади. У прифронтовій зоні вздовж Луганської області зруйновано 13 бібліотек, книжок немає. Поруч потужні телетрансляції з Луганська, де сидять окупанти. Що зробили держава, аби закрити цю ділянку? Нічого. Лише волонтери встановили малопотужні пристрої, які глушать ті сигнали, що йдуть з Луганська. Це ж стосується прифронтової зони і з боку самого Донецька.

Ні на Луганщині, ні на Донеччині ви не зможете купити українську газету, придбати українську книжку. Проте на окупованих територіях видається близько 200 газет і журналів. У самому Луганську виходить 3 журнали для дошкільнят. І скрізь заборонена українська мова, українська книга.

А що робить держава, що робить Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, президент для того, щоб цього не було? На жаль, ворог знаходиться не лише на кордоні, але й у нас у серці, у нашій столиці. І генерує те, що подає нам ворог.

Перед нами стоять надзвичайно складні завдання. Пригадайте Тараса Шевченка: “Нема на світі України, Немає другого Дніпра”. Правда завжди перемагає. Нам потрібно зробити все, щоб не тільки вистояти в цьому світі, а й стати потужною європейською державою”.

Павло МОВЧАН:

“Ми починали нашу розмову словами Юрія Бадзя. Хотілося б ними і завершити:

“Не будемо мати майбутнього, якщо не заявимо про своє, на 100 відсотків, право свободи і не спроможемось утілити його в усіх сферах дійсності. Насамперед, власного духу”.

Від нас значною мірою залежить, якою буде ситуація. Ми ніколи не погодимося з тими сюжетами, які нам нав’язують. Можу навести десятки прикладів, починаючи від децентралізації, закриття бібліотек, не видання книг. Прекрасно розуміємо, хто довів до такого рівня.

Продовжують спекулювати на темі російської мови. Бо хочуть завоювати голоси для того, щоб продовжувати свої мандати на владу в Україні. Але так не буде, бо є ми з вами”.

У роботі круглого столу також взяли участь Микола Шкурко, голова Ніжинського об’єднання ВУТ “Просвіта”; Олексій Шевченко, голова Сумського об’єднання ВУТ “Просвіта”; Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, академік НАПН України.

Матеріали підготував

Едуард ОВЧАРЕНКО