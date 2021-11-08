Осінній ярмарок дзвенів піснями

Михайлина БОДНАР,

організаторка, сценаристка

і ведуча заходу

Наші краяни прийшли в ІваноФранківський обласний народний дім “Просвіта” на осінній просвітянський пісенний ярмарок. Тут свою домашню продукцію представив клуб “Сільський господар” з Ямниці, який діє вже 15 років і отримав подяку від голови територіальної громади Романа Крутого. За його сприяння десять осіб приїхали на ярмарок. Керує клубом Антон Іваночко – дуже поважний чоловік, якому вже під 90. Він також голова Ради пайовиків в селі, займається і громадською діяльністю. Ініціював встановлення пам’ятних дощок на місцевій церкві парохам, які 30 років тут працювали, заклали культурне життя і “Просвіту” – Юстину Гірнику та Ярославу Нижникевичу. Сам Антон Васильович має чудовий голос і подарував присутнім пісню “Чом, чом, земле моя”.

Анну Василівну Кузнецову, директорку Будинку культури села Микитинці, знають як велику ентузіастку своєї справи. З її ініціативи на пісенний ярмарок прибули народний аматорський ансамбль “Відроджена пісня” та тріо “Гроно калини”. Останнє вже більш відоме, бо часто бере участь у просвітянських заходах. І в день величного свята Матері Божої, коли проходив ярмарок, звучав їх чудовий голос, ніби з небес, пісні “Царице небесная” та “Там, де Ятрань круто в’ється”.

Цілу галерею вишиваних речей із новітніми елементами показала просвітянка з Олешіва Тлумацького району Наталія Білецька, яка прийшла разом із головою місцевого осередку Наталією Катерлин і найкращою головою районної “Просвіти” області Галиною Дзьобою. На ярмарок були запрошені депутати обласної ради Наталія Чаплинська, Оксана Когут, Оксана Тебешевська, Олександр Левицький. Наталія Чаплинська подякувала присутнім за їхню духовність, що завжди підтримувала українців.

Жартівливою піснею “Ой там, на точку, на базарі” співачка ОНД “Просвіта” застерігала неслухняних до жінок чоловіків в залі, щоб з ними такого не трапилося… “Дощик накрапає, буде чим журитись, не хоче мій милий на мені женитись…” – таку пісенну “гризоту” мають учасниці народного фольклорноетнографічного гурту обласної організації “Жіноча громада” “Пшеничне перевесло”. Чоловічий склад “на біс” виконав пісню “А де бувало таке, що кум до куми залицявся”. Повністю склад цього колективу театралізовано проспівав і показав пісню “На городі буркун”. Є й серед наших чоловіків і гарні, і статечні, і кремезні, які вміють любити наших жінок і приділяти їм увагу. Про таких заслужена артистка Україна Світлана Суховій заспівала у пісні “Ой ти гарний Семене” та “Намалюй мені ніч”.

Жіночий вокальний ансамбль “Квіти ромену” ОНД “Просвіта” нещодавно своїм співом прикрашав свято села у Черемхові Коломийського району та брав участь у міжнародному фестивалі імені Квітки Цісик у рідному селі її батьків Ліски цього ж району. На осінньому пісенному ярмарку вони виконали дві пісні – “Гусилебеді” і “Довга руса коса”. У складі ансамблю – завідувачка кадрів “Укрзалізниці” ІваноФранківського відділення Людмила Вербова. Сама пише тексти й музику і співає. Присутнім подарувала пісню “Верба рясна”. А Людмила Булієнко задає тон у колективі і володіє чудовим діапазоном голосу. Пісня “Коханий” у її виконанні припала глядачам до душі. При ОНД “Просвіта” діє і жіночий ансамбль “Вишиванка”. У його репертуарі – українські народні пісні, авторські і, зокрема, жартівливі. На ярмарок привезли їх в’язанку: “Мала баба курку”, “Ой слаба я, слаба я”, “Кумкума”…

Поетичні рядки просвітянки, викладачки ІваноФранківської музичної школи № 1 ім. М. Лисенка, праправнучки Івана Франка Олесі Франко теж проростають у пісню. Вони, наче струни, бринять глибокою мелодикою. Твори Олесі виконували її вихованці та вихованці студії “Вокал хау студіо” (керівник Денис Білієнко). Від них перебрав естафету учень музичної школи Богдан Римарук із піснею “Українські козаки” (викладачка, кандидат мистецтвознавства Зорина Валіхновська).

Просвітянка, поетеса з Коломиї Катерина Бойчук прочитала своє віршоване привітання учасникам ярмарку. На її слова вихованці Клубу обдарованих дітей обласної “Просвіти” презентували дві пісні: “Линь же, моя пісне” та “Вишиванка”, які виконали Анастасія Шалайко та Ангеліна Ковальчук. Загалом від клубу виступили дитячий вокальний ансамбль “Просвітяночки”, виконавці Андрій Голинський, Христина і Ксенія Слободяни, Олександр Осипенко та Єва Панченко, яких підготувала керівниця Руслана Денега.

На ярмарок їдуть люди, різні за професією і покликанням, молодь і старші.

Не пропускає його і отець Орест Путько, заступник голови ІваноФранківської міської “Просвіти”. Плекає в людей Боже слово, має чудовий тенор, любить співати. На ярмарку подарував музичний сувенір “Як зустрілись навесні”.

У Яремчі гриби й вина пропонує підприємиця Марічка Івасишин, а ще гарно співає і часто бере участь у просвітянських заходах. Тут вона заспівала “Ти мій любий, довгожданий”. Стародавніми українськими народними піснями дивували присутніх учасниці хору “Берегиня” Союзу Українок. Хоч літа вже посріблили їхнє волосся, всетаки душа співає, українська мова бринить і дарує людям радість.

Щоб у кожній оселі був хліб і до хліба, здоров’я додавалось і щоб дзвеніла українська пісня – співала просвітянська співачка Руслана Денега та її учні, які виконали разом із залом духовний гімн “Боже великий, єдиний”.

Присутні мали змогу спробувати дари цьогорічної осені, поласували різними смаколиками і роздивилися виставку старожитностей.