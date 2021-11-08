Перший ювілей Музею

Вікторія БІЛИК,

працівниця Музею історії Луцького братства

Десять років тому, після освячення митрополитом Луцьким і Волинським (ПЦУ) Михаїлом, відкрив двері Музей історії Луцького братства. Це єдиний музейний заклад такого типу в Україні. Біля його витоків стояв народний депутат Верховної Ради України І скликання, почесний громадянин Волині, Луцька, письменник, журналіст, член ВУТ ім. Т. Шевченка “Просвіта” Андрій Бондарчук, який 21 рік очолював Луцьке Хрестовоздвиженське братство (донедавна – братство св. ап. Андрія Первозваного). В аварійній частині старовинного двоповерхового братського монастиря коштом власним і небайдужих людей він зробив капітальний ремонт, відновлення, надбав експонати і передав державі. Нині цей відділ Волинського краєзнавчого музею відомий як в Україні, так і за її межами.

З нагоди ювілею в музеї відбувся День відкритих дверей, урочиста академія. Привітати фундатора та колектив музею прийшли його шанувальники, члени Братства, представники обласної, міської ради, духовенства, управління культури ОДА. Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, заступник голови міської ради Юрій Вербич, канцлер єпархіального управління ПЦУ о. Миколай Цап вручили Андрієві Бондарчуку, завідувачці музею Олені Бірюліній нагороди та квіти.