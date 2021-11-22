ХVІ звітно-виборчої конференції Полтавського обласного об’єднання товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка до громадян нашого славетного козацького полтавського краю

Дорогі співгромадяни! Наше Товариство є найстарішою громадською організацією на Полтавщині. Ми перші стали на шлях боротьби за відродження у свідомості української людини її одвічних цінностей. Бо ж після загарбання російським комуністичним імперіалізмом нашої відродженної держави – Української Народної Республіки, окупанти викорінювали їх з наших душ нечуваною у світі фізичною і моральною жорстокістю.

Що ж це за цінності, відродження яких є нашим статутним завданням? Насамперед це найбільший духовний скарб нашого народу – його рідна українська мова; це любов до рідної землі, її історії та культури; це національна і особиста гідність; це молитва рідною мовою; це повага один до одного і наша українська солідарність у захисті, збереженні і розвитку наших прав і свобод, національних та особистих; це постійне прагнення пізнавати свою історію та культуру, без яких немислима сучасна гармонійна особистість.

Все це разом і творить національну та громадянську свідомість сучасної української людини. Якщо ж до національної та громадянської свідомості додати ще й етичні християнські чесноти, що також були споконвіку властиві нашому одвічно шляхетному народу до його російського поневолення, такі як любов та співчуття до ближнього, милосердя, непримиренність до зла, брехні, лукавства, прагнення жити по совісті, по заповідях Господніх, то все разом і створює наш дух.

На наше глибоке переконання, лише плекаючи у собі, дітях наш дух, ми стаємо непереможними перед вітрами історії, перед лицем ворога, що вкотре вже намагається загарбати нашу землю.

Натхненні силою нашого духу пішли на фронт добровольці – наші хлопці і дівчата й у тяжку хвилину, коли вже й війська майже не було, зупинили ворожу агресію. Ми маємо скромну надію, що праця нашої “Просвіти” по всій України, зокрема і наша у Полтаві та області не пропала даремно. Наші патріотичні фестивалі, наші видання, лекції, концерти, демонстрація фільмів напоїли серця хоч якоїсь частини полтавців любв’ю до України, її свободи і незалежності.

Ми звертаємось до усіх полтавців скрізь і всюди плекати нашу рідну українську мову, ніколи і ніде її не цуратись. Завжди пам’ятаймо, що російська мова на устах етнічного українця – це перемога Російської імперії у прагненні убити наш дух, а потім знищити і фізично.

Ми звертаємось до учительства Полтавщини, щоб поруч зі знаннями, що ви їх несете учням, ви завжди прагнули прищеплювати у них дух любові до України, її мови та свободи, глибокої пошани та поваги до наших героїв минулого і сучасного. Ми нагадуємо підприємцям Полтавщини про національний обов’язок перед українським народом – сприяти його культурному та духовному піднесенню шляхом співпраці, спрямованої на підтримку організацій, які працюють на культурній та духовній нивах.

Пам’ятаймо, що поки в Росії панує ідео­логія російського імперіалізму, доти вона прагнутиме нас поневолити. Даваймо ж скрізь і всюди гідну відсіч тим, хто проповідує в Україні у тій чи іншій формі імперські міфи про один народ, про народи-брати і т. ін. Це ж бо тільки спосіб убити наш дух свободи і незалежності, убити нашу волю до відсічі окупантам. Підтримуймо тих, хто стоїть за нашу мову і віру, за нашу свободу і міцну державу. Гуртуймося в осередки громадських організацій, у тім числі і нашої “Просвіти”, щоб творити навколо себе дух братнього єднання усіх громадян України та віри у нашу перемогу і краще майбутнє нашого українського народу.

Ми українці. Це наша земля. Слава Україні. Героям слава!