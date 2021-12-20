70-річчя легенди української музики: у Полтаві відбувся вечір-присвята Назарію Яремчуку

З ініціативи Українського інституту національної пам’яті та згідно з постановою Верховної Ради України про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 70річчя від дня народження видатного українського співака Назарія Яремчука відзначається на державному рівні. З нагоди пам’ятної дати Полтавська обласна філармонія влаштувала вечірприсвяту народному артисту. Вечір “Голос епохи” відвідали громадські діячі, співробітники Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, Полтавського офісу Інституту нацпам’яті, віряни ПЦУ, полтавці, що небайдужі до творчості легенди української музики.

Ведуча розповіла про внесок Назарія Яремчука в українську пісенну скарбницю, наголошувала, що митець був серед тих, хто своєю творчістю розвіював у комуністичні часи морок зросійщення, а після відновлення незалежності свій талант поклав на вівтар українського національного відродження. Звучали спогади про Яремчука його друзів, а також слова Назарія, які були сказані ще до проголошення Незалежності України: “Маю надію, що нарешті ми – народ, що нарешті ми відродимося, що ми станемо серед усіх у світі народів достойним, повноцінним і повнокровним. Вірю в геній нашого народу. Всетаки ми з гірших кутків історії вибиралися”.

Звучали пісні з репертуару Назарія Яремчука, відомі національні хіти “Водограй” та “Я піду в далекі гори”. Родзинкою мистецькопросвітницького заходу став виступ гурту “Краяниbend”. Завершилася посвята Генію української пісні виконанням легендарної “Червоної рути” та показом останнього прижиттєвого виступу Назарія Яремчука на вечорі Юрія Рибчинського у Києві (пісня пам’яті Володимира Івасюка, музика Геннадія Татарченка, вірші Юрія Рибчинського).

Режисерка заходу – Світлана Кравченко. У вечоріпосвяті “Голос епохи” взяли участь артисти Полтавської обласної філармонії, чимало з яких мали честь приятелювати й спілкуватись із Назарієм Яремчуком за життя.

Полтавський офіс Північносхідного відділу УІНП