Інна БЕРЕЗА,

членкиня правління Миколаївського міського осередку “Просвіти” імені М. Аркаса

Тема Революції Гідності вже восьмий рік є однією з болючих і пам’ятних. Щороку в Миколаєві ця подія згадується містянами, коли миколаївські майданівці 21 листопада проводять патріотичну ходу від площі Соборної до пам’ятного знака Героя Небесної сотні Сергія Кемського на бульварі Ради Європи. Цьогоріч просвітяни Миколаївського міського осередку ім. М. Аркаса розширили межі пошанування учасників Майдану та загиблих Героїв Небесної сотні, зокрема, провели студії щодо подій 2013–2014 років в українській художній літературі, зустрілися з майданівцями. У жовтні в рамках мовно-історичного клубу Центральної бібліотеки для дорослих ім. М. Л. Кропивницького відбулися лекції для учнів старших класів шкіл Миколаєва (лектор – І. Ю. Береза).

Наприкінці листопада в актовій залі бібліотеки відбулась зустріч із батьками Героя Небесної сотні Сергія Кемського, якому 15 листопада виповнилось би 40 років, але який 20 лютого 2014 року загинув на Майдані у віці Христа від снайперської кулі. На зустрічі виступили літературознавці В. М. Руссова та І. Ю. Береза, які розповіли про прозові твори та драматургію, в яких наскрізною ниткою проходила тема Майдану Гідності.

Оповідаючи про сина, мама Сергія Кемського Тамара Гаврилівна розповіла про своє служіння темі збереження пам’яті про загиблих. Зокрема, про Всеукраїнський щорічний конкурс есе імені Сергія Кемського, підсумки якого підбиваються Малою академією наук до дня Гідності і Свободи. Йшлося і про її нещодавню зустріч з учнями Южненського ЗЗСО № 1, які так само брали участь в конкурсі. Опікується пані Тамара і конкурсом студентських наукових робіт Відзнаки Сергія Кемського. Заявки на конкурс приймаються до 28 лютого 2022 р. Умови – на сторінці “Відзнака Сергія Кемського”.