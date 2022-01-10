Дякуємо нашим авторам, читачам, передплатникам, просвітянам, які жертовно підтримують тижневик “Слово Просвіти”, ділячись з нами своїми коштами. Багато з них роблять це постійно. Доземний Вам уклін!

Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського ­слова в інформаційному морі — за ­певного “сприяння” нашої влади ­опинився на межі припинення свого ­існування. Ті, хто любить, ­шанує і цінує українське правдиве і об’єктивне слово, ­допомагають тижневику. Завдяки пожертвам ми протрималися до кінця цього року. Сподіваємося, що й у 2022 році ми будемо з вами. Фінансова ­підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:

АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; ­отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.

На наше прохання про допомогу за період з 1 січня по 28 грудня 2021 року відгукнулися:

Петришин Володимир Євгенович — 500 грн.

Петренко Петро Петрович — 300 грн.

Гальченко Сергій Анастасійович — 1000 грн.

Шемчук Валентина Олександрівна — 300 грн.

Ханенко Зоя Іванівна — 500 грн.

Поліщук Георгій Михайлович — 150 грн.

Кобзар Віктор Володимирович — 200 грн.

Хейлик Ярослав Сергійович — 300 грн.

Волковецький Ярослав Степанович — 1000 грн.

Волковецький Данило Степанович — 1000 грн.

Волковецький Степан Васильович — 1000 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович — 1000 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.

Гриник О. М. — 2000 грн.

Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.

Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.

Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.

Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.

Столярова Анна — 500 грн.

Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.

Гриник О. М. — 2000 грн.

Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.

Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.

Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.

Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.

Столярова Анна — 500 грн.

Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.

Гриник О. М. — 2000 грн.

Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.

Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.

Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.

Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.

Столярова Анна — 500 грн.

Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.

Мельниченко В. Ю. – 1000 грн.

Григоренко Віктор Якович, Григоренко Людмила Іванівна – 200 грн.

Сербенська Олександра, Рибак Оксана Зіновіївна – 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Колесникова Марія Петрівна – 200 грн.

Кабин Роман Васильович — 200 грн.

Музиченко Олександр Дмитрович — 800 грн.

Кондратович Олександра Павлівна — 500 грн.

Качуровська Н. — 300 грн.

Воротинцева З. І. — 300 грн.

Гураль О. В. — 1000 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Татарин Віра Іванівна – 200 грн.

Довганюк Ігор Дмитрович – 150 грн.

Головко М. – 600 грн.

Мельниченко В. Ю. – 1000 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Кропивницька Мар’яна Андріївна – 800 грн.

Стебловська Леонілла Петрівна – 100 грн.

Лизанчук Василь Васильович – 500 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.

Кравченко Галина Семенівна — 1000 грн.

Бондарчук Андрій Іванович – 1000 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Верещагіна Алла Романівна, Верещагін ­Борис Романович – 600 грн.

Ілюшик Григорій Якович – 200 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.

Олещук Ігор Андрійович – 250 грн.

Дацюк Галина Іванівна – 500 грн.

Глушко Олена Володимирівна – 400 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.

Саковський П. Г., Саковська В. В. — 300 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Гребельник Н. – 500 грн.

Ющенко М. – 206 грн.

Передерій О. О. – 500 грн.

Іваненко Олександр Пилипович – 1000 грн.

Ілюшик Григорій Якович – 200 грн.

Столярова Анна – 300 грн.

Лупій Олександр Васильович – 1000 грн.

Мовчан Павло Михайлович – 9500 грн.

Романько Валерій Іванович – 500 грн.

Ситник Віктор Тимофійович – 500 грн.

Левчук Георгій Дмитрович – 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Голомша Микола Ярославович – 10 000 грн.

Нарепеха Ірина Адамівна – 280 грн.

Петренко Петро Петрович – 300 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Омельчук Роман Юстимович – 1000 грн.

Колеснікова Марія – 200 грн.

Давиденко Валентина Іванівна – 500 грн.

Чортківський гуманітарно-педагогічний ­коледж – 500 грн.

Козак Сергій Борисович – 1000 грн.

Ткаченко Анатолій Григорович – 300 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.

Юхно І. О. – 200 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Музиченко Олександр Дмитрович – 800 грн.

Шульга Борис Дмитрович – 400 грн.

Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.

Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.

Панченко Володимир Олександрович – 400 грн.

Кабин Роман Васильович – 200 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович, Мяльніца Георгій Пилипович, Мяльніца Лідія Василівна – 2000 грн.

Касьяненко Марія Степанівна — 200 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович — 1000 грн.

Голомша Микола Ярославович – 2000 грн.

Фиряєва Оксана Валеріївна – 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Святченко Володимир Григорович – 500 грн.

Боцій Семен Кирилович – 400 грн.

Мовчан Павло Михайлович – 5000 грн.

Філіпчук Георгій Георгійович – 5000 грн.

Дудикевич Зірка Михайлівна, Дудикевич Олександра Всеволодівна — 500 грн.

Ткаченко Анатолій Григорович — 100 грн.

Мовчан Павло Михайлович, Голота Любов Василівна — 7400 грн.

Ковтун Олена Юріївна — 300 грн.

Матіюк Олег Георгійович — 200 грн.

Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.

Ганушевич Людмила Віталіївна — 1000 грн.

Верчик Антоніна Володимирівна — 200 грн.

Старюк Н. В. — 500 грн.

Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.

Митюк Олександр Вікторович – 500 грн.

Буряк Юрій Григорович – 4000 грн.

Бондаренко Лілія – 700 грн.

Дурбак Борис Олександрович – 300 грн.

Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.

Дорошенко Лідія Андріївна – 450 грн.

Ситник Віктор Тимофійович – 500 грн.

Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.

Мовчан Павло Михайлович – 1500 грн.

Бондарчук Андрій Іванович – 1000 грн.

Воротинцева З. І. – 400 грн.

Канцер Микола Іванович – 500 грн.

Скупейко Лукаш Іванович – 500 грн.

Голомша Микола Ярославович – 10000 грн.

Нестерчук Микола Трохимович – 5000 грн.

Фещенко Олена Василівна – 2000 грн.

Кирилюк Євгенія Олександрівна – 200 грн.

Івашків Г. І. – 500 грн.

Ругляк Георгій Васильович – 200 грн.

Горак Н. Л. – 500 грн.

Петренко Петро Петрович – 400 грн.

Ільяшенко Галина Феодосіївна – 500 грн.

Живилко Віталій Петрович – 500 грн.

Бурштинська Христина – 1500 грн.

Олещук Ігор Андрійович – 250 грн.

Васильчук Святослав Карпович – 1000 грн.

Гуменюк Олександр Володимирович – 200 грн.

В останній тиждень надійшли кошти від:

Кондратович Оксана Олексіївна – 500 грн.

Качуровська Н. І. – 300 грн.

Імена благодійників нашого тижневика

за 2020 та 2021 роки

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