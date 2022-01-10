Дякуємо нашим авторам, читачам, передплатникам, просвітянам, які жертовно підтримують тижневик “Слово Просвіти”, ділячись з нами своїми коштами. Багато з них роблять це постійно. Доземний Вам уклін!

Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського слова в інформаційному морі — за певного “сприяння” нашої влади опинився на межі припинення свого існування. Ті, хто любить, шанує і цінує українське правдиве і об’єктивне слово, допомагають тижневику. Завдяки пожертвам ми протрималися до кінця цього року. Сподіваємося, що й у 2022 році ми будемо з вами. Фінансова підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:
АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.
На наше прохання про допомогу за період з 1 січня по 28 грудня 2021 року відгукнулися:
Петришин Володимир Євгенович — 500 грн.
Петренко Петро Петрович — 300 грн.
Гальченко Сергій Анастасійович — 1000 грн.
Шемчук Валентина Олександрівна — 300 грн.
Ханенко Зоя Іванівна — 500 грн.
Поліщук Георгій Михайлович — 150 грн.
Кобзар Віктор Володимирович — 200 грн.
Хейлик Ярослав Сергійович — 300 грн.
Волковецький Ярослав Степанович — 1000 грн.
Волковецький Данило Степанович — 1000 грн.
Волковецький Степан Васильович — 1000 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович — 1000 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.
Гриник О. М. — 2000 грн.
Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.
Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.
Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.
Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.
Столярова Анна — 500 грн.
Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.
Гриник О. М. — 2000 грн.
Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.
Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.
Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.
Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.
Столярова Анна — 500 грн.
Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.
Гриник О. М. — 2000 грн.
Мороз Лариса Захарівна — 700 грн.
Зайцева Яна Анатоліївна — 500 грн.
Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.
Мужук Леонід Петрович — 1000 грн.
Столярова Анна — 500 грн.
Шмигельський Іван Васильович — 500 грн.
Мельниченко В. Ю. – 1000 грн.
Григоренко Віктор Якович, Григоренко Людмила Іванівна – 200 грн.
Сербенська Олександра, Рибак Оксана Зіновіївна – 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Колесникова Марія Петрівна – 200 грн.
Кабин Роман Васильович — 200 грн.
Музиченко Олександр Дмитрович — 800 грн.
Кондратович Олександра Павлівна — 500 грн.
Качуровська Н. — 300 грн.
Воротинцева З. І. — 300 грн.
Гураль О. В. — 1000 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Татарин Віра Іванівна – 200 грн.
Довганюк Ігор Дмитрович – 150 грн.
Головко М. – 600 грн.
Мельниченко В. Ю. – 1000 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Кропивницька Мар’яна Андріївна – 800 грн.
Стебловська Леонілла Петрівна – 100 грн.
Лизанчук Василь Васильович – 500 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.
Кравченко Галина Семенівна — 1000 грн.
Бондарчук Андрій Іванович – 1000 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Верещагіна Алла Романівна, Верещагін Борис Романович – 600 грн.
Ілюшик Григорій Якович – 200 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.
Олещук Ігор Андрійович – 250 грн.
Дацюк Галина Іванівна – 500 грн.
Глушко Олена Володимирівна – 400 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович — 1000 грн.
Саковський П. Г., Саковська В. В. — 300 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Гребельник Н. – 500 грн.
Ющенко М. – 206 грн.
Передерій О. О. – 500 грн.
Іваненко Олександр Пилипович – 1000 грн.
Ілюшик Григорій Якович – 200 грн.
Столярова Анна – 300 грн.
Лупій Олександр Васильович – 1000 грн.
Мовчан Павло Михайлович – 9500 грн.
Романько Валерій Іванович – 500 грн.
Ситник Віктор Тимофійович – 500 грн.
Левчук Георгій Дмитрович – 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Голомша Микола Ярославович – 10 000 грн.
Нарепеха Ірина Адамівна – 280 грн.
Петренко Петро Петрович – 300 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Омельчук Роман Юстимович – 1000 грн.
Колеснікова Марія – 200 грн.
Давиденко Валентина Іванівна – 500 грн.
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж – 500 грн.
Козак Сергій Борисович – 1000 грн.
Ткаченко Анатолій Григорович – 300 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.
Юхно І. О. – 200 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Музиченко Олександр Дмитрович – 800 грн.
Шульга Борис Дмитрович – 400 грн.
Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.
Панченко Володимир Олександрович – 400 грн.
Кабин Роман Васильович – 200 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович, Мяльніца Георгій Пилипович, Мяльніца Лідія Василівна – 2000 грн.
Касьяненко Марія Степанівна — 200 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович — 1000 грн.
Голомша Микола Ярославович – 2000 грн.
Фиряєва Оксана Валеріївна – 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Святченко Володимир Григорович – 500 грн.
Боцій Семен Кирилович – 400 грн.
Мовчан Павло Михайлович – 5000 грн.
Філіпчук Георгій Георгійович – 5000 грн.
Дудикевич Зірка Михайлівна, Дудикевич Олександра Всеволодівна — 500 грн.
Ткаченко Анатолій Григорович — 100 грн.
Мовчан Павло Михайлович, Голота Любов Василівна — 7400 грн.
Ковтун Олена Юріївна — 300 грн.
Матіюк Олег Георгійович — 200 грн.
Ілюшик Григорій Якович — 200 грн.
Ганушевич Людмила Віталіївна — 1000 грн.
Верчик Антоніна Володимирівна — 200 грн.
Старюк Н. В. — 500 грн.
Мельниченко Володимир Юхимович – 1000 грн.
Митюк Олександр Вікторович – 500 грн.
Буряк Юрій Григорович – 4000 грн.
Бондаренко Лілія – 700 грн.
Дурбак Борис Олександрович – 300 грн.
Черняхівський Олексій Іванович – 1000 грн.
Дорошенко Лідія Андріївна – 450 грн.
Ситник Віктор Тимофійович – 500 грн.
Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
Мовчан Павло Михайлович – 1500 грн.
Бондарчук Андрій Іванович – 1000 грн.
Воротинцева З. І. – 400 грн.
Канцер Микола Іванович – 500 грн.
Скупейко Лукаш Іванович – 500 грн.
Голомша Микола Ярославович – 10000 грн.
Нестерчук Микола Трохимович – 5000 грн.
Фещенко Олена Василівна – 2000 грн.
Кирилюк Євгенія Олександрівна – 200 грн.
Івашків Г. І. – 500 грн.
Ругляк Георгій Васильович – 200 грн.
Горак Н. Л. – 500 грн.
Петренко Петро Петрович – 400 грн.
Ільяшенко Галина Феодосіївна – 500 грн.
Живилко Віталій Петрович – 500 грн.
Бурштинська Христина – 1500 грн.
Олещук Ігор Андрійович – 250 грн.
Васильчук Святослав Карпович – 1000 грн.
Гуменюк Олександр Володимирович – 200 грн.
В останній тиждень надійшли кошти від:
Кондратович Оксана Олексіївна – 500 грн.
Качуровська Н. І. – 300 грн.
Імена благодійників нашого тижневика
за 2020 та 2021 роки
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