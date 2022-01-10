Валентина СеменЯк

Посправжньому творчість Неоніли Крем’янчанки відкрила для себе після подій на Майдані. Це була книга “Рабів до раю не пускають”, на презентацію якої письменниця запросила у Тернопільську обласну наукову бібліотеку. Тримаю в руках її нове ошатне видання. “Гроно калини на долоні” – це реальні історії про українських воїнівгероїв, військових медиків, капеланів, волонтерів і всіх, хто наближає перемогу. Живемо у непростий час, коли війна триває не лише на Сході України, а й за душі кожного з нас.

Іноді можна почути, що сучасний український читач став перебірливим і не дуже хоче читати патріотику, незважаючи на те, що восьмий рік живемо “у війні”. Однак, з якого боку і як на це подивитися: багато запитань, але й багато відповідей.

У творчому доробку згаданої письменниці чимало патріотичних книг: “Живу Тобою, Україно!” (серія “Тернопільська обласна організація НСПУ”). Передували їй “Орлине гніздо” (1995), “Було в матері три сини” (1999), “Зорепад любові” (2013), “Заробітчанське щастя” (2017). До слова, збірка легенд “Орлине гніздо” має вже четверте видання! – джерело невичерпної народної мудрості, високого духу і незнищенної моралі, у них – душа народу України. Із фольклорної спадщини ми дістаємо знання про наших предків, їхнє прагнення до волі, незалежності. Оповіді вчать нас бути патріотами України, шанобливо берегти й популяризувати пам’ятки минулого”. Свою книгу пані Неоніла присвятила рідній матусі, у минулому вчительці української мови і літератури, відомій просвітянці – Лілії Слідзинській, яка з раннього дитинства вчила її любити рідну землю, рідну мову, народні звичаї, історію та пісню України.

Нарешті згадана – “Гроно калини на долоні” (нариси та оповідання). Тут багатство різнотематичних розділів: “Це – мій прапор!”, “Розвідники і сапери”, “Герої твої, Україно!”, “Кіборги”, “Фронтові медики”, “Волонтери, Ангелиохоронці українського війська”, “Добро і зло”, “Жінки України” (Мужність, вірність і любов), “Україна – понад усе!”, “Ми вміємо перемагати!”. Кожний нарис та оповідання має конкретну присвяту. Разом їх – 68. Логічним завершенням книги є нарис про “Пантеон Небесних лицарів України”, присвячений настоятелю парафії святого великомученика Дмитра Солунського у селі Лішня Кременецького району, будівничому Пантеону на честь полеглих українських воїнів, військовому капеланові й волонтеру, протоієрею Православної Церкви України Андрієві Любуню.

Читала жадібно, бо відвідувала це святе місце, коли тільки закладались перші камені майбутньої каплиці, коли “золотомедові” образи для місцевої церкви творив народний художник України Богдан Ткачик. Всередині каплиці – гранітні плити з іменами полеглих на Сході бійців зі всіх областей України. Щороку 7 серпня, у день святої праведної Анни – покровительки родини, біля каплиці проходить Всеукраїнська проща, на яку з’їжджаються сотні людей. І яким було моє здивування, коли мені написала з Черкащини незнайомка – Тетяна Буга. З’ясувалося, що ми з нею родина. Моя рідна бабуся по батькові доводиться їй рідною прабабусею. Але це окрема історія. Почали обмінюватися родинними світлинами і “супроводжувати” їх підписами. І ось під однією я прочитала: “Це ми з друзями, опікуємося родинами загиблих хлопців на Сході. Я їх всіх люблю! А ось цьогорічне паломництво в село Мала Іловиця, що на Тернопіллі, на батьківщину Амфілохія Почаївського. Я супроводжувала дітей як медик і дивилася за ними як мама”…

Пані Неоніла недарма взяла псевдо Крем’янчанка, бо у своїх національних та патріотичних переконаннях тверда і міцна як легендарний камінь (кремінь), на честь якого названо Кременець, звідки авторка родом. За фахом вчителька. Однією із перших ще у 1999 році надрукувала книгу нарисів та оповідань про боротьбу УПА на Тернопіллі, яку у 2009 році перевидав Інститут Історії України НАН України в збірнику “Нескорена Кременеччина у першій половині ХХ століття. На мою думку, книга “Гроно калини на долоні” має бути настільною у кожного українця. Але це за умови, якщо її профінансувала б держава. Наразі невеликий наклад з’явився завдяки власним коштам авторки. До слова, кожну дванадцяту книгу письменниця дарує воїнамветеранам, які постраждали під час російськоукраїнської війни.