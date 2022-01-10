Аліна ХРИЩУК

У Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка відбулася прем’єра поетично-музичної вистави “Колядка для сопілки з оркестром”. Творці поєднали різні види мистецтв, завдяки чому глядачі мали змогу поринути в атмосферу українського різдвяного духу.

Цінність цього проєкту в тому, що вдалося долучити найкращих українських артистів – це величезна кооперація та синергія митців із різних галузей та різних регіонів України.

За словами режисерки та продюсерки вистави Лесі Воронюк, мистецька складова дійства була досить складною, бо ж на одній сцені вдалося поєднати традиційні буковинські старовинні колядки, вірші буковинської письменниці Віри Китайгородської і симфонічну музику.

Актор, режисер та громадський діяч Ахтем Сеітаблаєв читав поезію з нової книги Віри Китайгородської “Оберемок сонетів”. “У цих творах є багато фундаментальних речей для кожної людини: питання власного вибору, підміни цінностей, необхідність мати у своєму житті кохання, не зневірюватись… Для мене важливо донести ці глибокі сенси”, – ділиться Ахтем.

Філософічний спів про сенс життя, непросту долю, вчинки людей зберігається в музичній традиції і українців, і кримських татар. Ці мотиви стали приємною несподіванкою для глядачів.

Старовинні буковинські колядки виконувала співачка, музична продюсерка, дослідниця традиційної української музики Уляна Горбачевська. Вона розмірковує про те, що ця музично-колядна партитура аж ніяк не розважальна. Тобто є моменти, коли відпускається напруга, ніби вас бавлять, але вже за мить до вас говорять глибинними сенсами.

“Багато світла є в цьому творі загалом. Мені дуже подобаються архаїчні колядки з тих, які ми обрали для вистави, але й інший пласт коляд, які є більш церковними – вони дуже прозорі, у них зрозуміла чиста барва”, – каже співачка.

Сопілковий супровід вистави “Колядка для сопілки з оркестром” здійснив музикант-віртуоз Максим Бережнюк.

Музичне аранжування створив головний диригент та художній керівник філармонії Йосип Созанський. Він звернувся до симфонічних полотен тих композиторів, які жили від Галичини до Донецька. В їхній музиці є увесь мелос України.

“Крім моїх аранжувань в стилях, які підходили до давнього духу колядок, а також написання частини музики до поетичних сонетів, я використав фрагменти з концерту для оркестру “Колядки, щедрівки, веснянки” Валерія Кікти, симфонічних танців Левка Колодуба, та “Ірмологіону” Олександра Козаренка. Це видатні українські композитори, народжені в різних куточках України – Донецьк, Київ, Коломия, музика яких є зразком сучасної академічної музики”, – розповідає Йосип Созанський.

У кожному регіоні є талановиті митці, і мета культурних кураторів – поєднувати зусилля, аби відбувся мистецький колообіг. Продюсерка вистави Леся Воронюк вважає, що саме такої “циркуляції” бракує в українсьокму мистецькому просторі. “Для мене особисто важливо, аби Чернівці задавали певні культурні імпульси для всієї країни. Тому що в цьому місті є чимало фантастично талановитих митців, мистецьких закладів, майстерень і наразі важливе завдання – створювати синергетичні проєкти, щоби ці митці та явища були почуті і побачені”, – наголошує Леся Воронюк.

Національний проєкт з осердям у Чернівцях планують показати в інших містах України.